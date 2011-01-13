Здравствуйте! Необходимо изменить логотип и под него уже подогнать цвета сайта http://www.viagrashop.com.ua: 1) изменить логотип (есть старый фирменный стиль) 2) подобрать цвет фона и текста в боксах (блоках) на сайте. 3) ...
Разработка логотипа для фотографа
Здравствуйте.
Хотелось бы обратится ко всем за помощью в подборе лого. Мой сайт www.fotoQraf.az (на данный момент в стадии реконструкции), специализируюсь в свадебной фотожурналистике. Т.к есть похожий домен fotograf.az, я пищу его с заглавной буквы Q, чтоб запомнилось пользователю.
Требования к лого:
Должно состоят из слов fotoQraf.az
С использованием изображения фотоаппарата
И на свадебную тематику (обязательно)
Например, мои задумки таковы: буква “o” в 1-ом слоге слова fotoqraf может быть в форме объектива, или в букве “Q” хвостик может быть в форме 2-х колец, чтоб символизировало свадьбу. И, чтоб объектив был ярким, что характеризует девиз сайта – “Счастливые моменты жизни”.
Можете разработать и послать несколько вариантов. В приложении есть некоторые понравившиеся мне идеи лого.
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