Разработка логотипа для фотографа

# 1 — $ 50

Здравствуйте.

Хотелось бы обратится ко всем за помощью в подборе лого. Мой сайт www.fotoQraf.az (на данный момент в стадии реконструкции), специализируюсь в свадебной фотожурналистике. Т.к есть похожий домен fotograf.az, я пищу его с заглавной буквы Q, чтоб запомнилось пользователю.

Требования к лого:

Должно состоят из слов fotoQraf.az

С использованием изображения фотоаппарата

И на свадебную тематику (обязательно)

Например, мои задумки таковы: буква “o” в 1-ом слоге слова fotoqraf может быть в форме объектива, или в букве “Q” хвостик может быть в форме 2-х колец, чтоб символизировало свадьбу. И, чтоб объектив был ярким, что характеризует девиз сайта – “Счастливые моменты жизни”.

Можете разработать и послать несколько вариантов. В приложении есть некоторые понравившиеся мне идеи лого.