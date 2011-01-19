Требуется разработка логотипов и фирменных стилей для двух компаний.
Логотип для изготовителя цветных стикеров
Требуется логотип для производителя стикеров. Цвета - яркие, можно в объеме. Должны быть примеры креативных логотипов.
Выбранный исполнитель
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- $350Логотипы и Знаки1 исполнительЗавершен14 лет назад
- $50
Требуется разработать логотип интернет-магазина постельного белья. название ProPostel.ru или ПроПостель.рф Цвета в стиле сайта. Логотип в векторном виде.Логотипы и Знаки59 заявокЗакрыт14 лет назад
- $103
Разработка логотипа, для последующего размещения на сайте, визитке,буклете, рекламном баннере. для туристической базы(туркомплекса) БЕРЕЗКА, в Горном Алтае на оз.АЯ, желательно чтобы сам логотип и название "ТУРКОМПЛЕКС БЕРЕЗКА" были одним целым, либо чтобы вместе с ...Завершен14 лет назад
- $50
Кейтеринговая фирма "ДаРи Кейтеринг" - Кейтеринговые услуги (банкетное обслуживание на выезде) Уровень услуг, предоставляемых фирмой - VIP Услуги фирмы актуальны в следующих случаях: -корпоративные события; -vip catering (кейтеринг); ...Завершен14 лет назад
Два логотипа: 1) Украинский институт консультативной психологии и психотерапии 2) Семейный центр "Первый шаг"Завершен14 лет назад
- $100
Основная цветовая гамма сайта RGB 526067 Нужен строгий стильный логотип. - Ровный строгий шрифт. - Придумать картинку для логотипа 160 на 160. Ключевые слова для смысловой нагрузки: объединение людей, стремление ...Логотипы и Знаки2 исполнителяЗакрыт14 лет назад
- $10
Логотип нужен для покерного сайта (сайт про бездепозитные покер бонусы). ТЗ - логотип должен вписываться в дизайн, иметь покерные элементы и надпись - NoDeposit.ru - бездепозитные покер бонусы. Скриншот сайта могу выслать на мыло.Завершен14 лет назад
- $100
Необходимо разработать запоминающийся логотип для сайта kiss.by. Используйте красные тона, однако привязки к одному цвету делать не стоит. Логотип будет использоваться преимущественно в Интернете. Фавиконка обязательна. ...Логотипы и Знаки3 исполнителяЗавершен14 лет назад
- $5
Нужно переделать готовый логотип - сделать то же самое, только со своим текстом. Шрифт в нем простой, на однородном фоне. Но он не стандартный, рисовать все равно придется, подобрать готовый не получится, правда, половина нужных ...Завершен14 лет назад
Здравствуйте. Необходим логотип для фирмы занимающийся недвижимостью, туризмом и правом. Требования стандартны: вектор, ч/б вариант для факса, соответствие матрице эмоций. Обязательно в заявке указывайте примеры ваших работ и цену. Предложения без примеров ...Завершен14 лет назад