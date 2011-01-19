Логотип для изготовителя цветных стикеров

$100
  1. Биржа фриланса
  2. Логотипы и Знаки
Завершен43 заявки464 просмотра

Требуется логотип для производителя стикеров. Цвета - яркие, можно в объеме. Должны быть примеры креативных логотипов.

14 лет назад
ostudio
Игорь 
39 лет
14 лет в сервисе
Был
14 лет назад

Выбранный исполнитель

brandlogos
Алексин 
49 лет
15 лет в сервисе
Был
13 лет назад
4 отзыва
14 лет назад
$100
5 дней
Спасибо Андрею за создание логотипа. Получилось оригинально.

Заявки фрилансеров

brandlogos
Алексин 
49 лет
15 лет в сервисе
Был
13 лет назад
4 отзыва
14 лет назад

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