Создание логотипа для сайта

$100
  1. Биржа фриланса
  2. Логотипы и Знаки
Завершен103 заявки5891 просмотр
#1$60
#2$25
#3$15

Необходимо разработать запоминающийся логотип для сайта kiss.by.

Используйте красные тона, однако привязки к одному цвету делать не стоит.

Логотип будет использоваться преимущественно в Интернете. Фавиконка обязательна.

Позже под логотип будет создаваться и дизайн сайта, так что дизайнеры, имеющие идеи дизайна получат дополнительное предпочтение и вероятность дальнейшего заказа.

14 лет назад
anasasia
Гамезо 
45 лет
14 лет в сервисе
Была
14 лет назад
4 отзыва

Победители конкурса

LadyDiz
38 лет
14 лет в сервисе
Была
6 лет назад
14 лет назад
#1
Ogropina
46 лет
17 лет в сервисе
Была
8 лет назад
14 лет назад
#3
apelab
55 лет
17 лет в сервисе
Был
год назад
14 лет назад
#2
Спасибо за оценку моего труда! Было приятно поучаствовать в конкурсе. Готов и к дальнейшему сотрудничеству.

Заявки фрилансеров

LadyDiz
38 лет
14 лет в сервисе
Была
6 лет назад
14 лет назад
#1
Ogropina
46 лет
17 лет в сервисе
Была
8 лет назад
14 лет назад
#3
apelab
55 лет
17 лет в сервисе
Был
год назад
14 лет назад
#2

  • Похожие заказы

  • Лого

    $10

    Логотип нужен для покерного сайта (сайт про бездепозитные покер бонусы). ТЗ - логотип должен вписываться в дизайн, иметь покерные элементы и надпись - NoDeposit.ru - бездепозитные покер бонусы. Скриншот сайта могу выслать на мыло.

    Логотипы и Знаки1 исполнитель
    Завершен
    14 лет назад

  • Скопировать лого (из публичного шаблона)

    $5

    Нужно переделать готовый логотип - сделать то же самое, только со своим текстом. Шрифт в нем простой, на однородном фоне. Но он не стандартный, рисовать все равно придется, подобрать готовый не получится, правда, половина нужных ...

    Логотипы и Знаки1 исполнитель
    Завершен
    14 лет назад

  • Логотип для фирмы

    Здравствуйте. Необходим логотип для фирмы занимающийся недвижимостью, туризмом и правом. Требования стандартны: вектор, ч/б вариант для факса, соответствие матрице эмоций. Обязательно в заявке указывайте примеры ваших работ и цену. Предложения без примеров ...

    Логотипы и Знаки1 исполнитель
    Завершен
    14 лет назад

  • Разработать логотип для сервиса сокращения ссылок

    $70

    Необходимо разработать логотип для сервиса сокращения ссылок. Но этот сервис отличается от аналогов тем, что на сайте также можно продавать и покупать ссылки. Сервис будет называться advancedurl.com или сокращённо au.kg Пожелания к логотипу: ...

    WordPress
    Логотипы и Знаки1 исполнитель
    Завершен
    14 лет назад

  • Разработка логотипа

    $50

    Добрый день! Необходимо разработать логотип для туристической компании. Логотип должен быть стильным, простым, но в тоже время ярким, читабельным в любых размерах и в ч/б варианте, удобным для размещения на любой рекламной ...

    Логотипы и Знаки1 исполнитель
    Завершен
    14 лет назад

  • Создание логотипа высокого качества

    $50

    Компания работающая с реальными людьми. Продвигает информационные продукты и услуги. Требования: чтобы глядя на логотип, визитку и фирменное оформление человек захотел побежать заказать наши услуги. Логотип должен быть ...

    HTML
    Логотипы и Знаки1 исполнитель
    Завершен
    14 лет назад

  • Приватный проект для Татьяны Богдановской

    $25

    Наше название Учебный Центры Веры Волковой. Специализация ногтевой сервис, но это не обязательно что должны присутствовать ногти, может быть и без них. Обязательным требованием служит, то что должно в логотипе присутствовать 2 буквы ...

    Логотипы и Знаки1 исполнитель
    Завершен
    14 лет назад

  • Фирменный стиль + логотип

    С целью обновления листа претендентов на участие, данная заявка закрывается и открывается новая. Произвести смену логотипа (сделать ребрендинг). Данный логотип надо адаптировать под фирменный стиль компании http://www.schneider-electric.ru/sites/russia/ru/home.page Основной смысл ...

    Логотипы и Знаки44 заявки
    Закрыт
    14 лет назад