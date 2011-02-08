Здравствуйте.

Необходим логотип для фирмы занимающийся недвижимостью, туризмом и правом. Требования стандартны: вектор, ч/б вариант для факса, соответствие матрице эмоций. Обязательно в заявке указывайте примеры ваших работ и цену. Предложения без примеров рассматривать не буду. Качество играет первоочередную роль. Более подробно расскажу выбранному исполнителю.

Если работа понравится, продолжим работать уже по фирменному стилю.

Предложения к проекту скрыты.