Логотип для фирмы

  1. Биржа фриланса
  2. Логотипы и Знаки
Завершен3 заявки685 просмотров

Здравствуйте.

Необходим логотип для фирмы занимающийся недвижимостью, туризмом и правом. Требования стандартны: вектор, ч/б вариант для факса, соответствие матрице эмоций. Обязательно в заявке указывайте примеры ваших работ и цену. Предложения без примеров рассматривать не буду. Качество играет первоочередную роль. Более подробно расскажу выбранному исполнителю.

Если работа понравится, продолжим работать уже по фирменному стилю.

Предложения к проекту скрыты.

14 лет назад
VeMax
40 лет
17 лет в сервисе
Был
7 лет назад

Выбранный исполнитель

tlanta
48 лет
18 лет в сервисе
Была
7 лет назад
14 лет назад
$150
7 дней
Проект был не легкий, но Татьяна справилась с ним профессионально. Очень приятный исполнитель. Работала даже когда повредила ногу за что ей несомненно большой плюс.
Хороший заказчик и интересный проект. Работа оплачена. Рекомендую для сотрудничества!

Заявки фрилансеров

tlanta
48 лет
18 лет в сервисе
Была
7 лет назад
14 лет назад