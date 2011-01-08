Необходимо разработать логотип. название компании: Тепло и Уют. ПРИМЕР 3 символа: щит, литера "Т", литера "У" Т и У слиты в один символ. воэможны надписи. пример смотри во вложении
Сделать логотип для форума phpbb
Добрый день!
Нужно разработать логотип для форума phpbb, для стиля prosilver (стандартное лого прикладываю).
На лого (формат GIF или PNG) нужно изобразить два телефона, слайдер Palm Pre и моноблок Palm Pixi, и подпись "Русское сообщество webOS" либо (предпочтительнее) "webOS community" + флаг России.
Изображения Palm Pre:
http://www.palm.com/us/company/pre-press-release.html
Изображения Palm Pixi:
http://www.palm.com/us/company/pixi-press-release.html
Выбор исполнителя будет осуществлен по результатам изучения портфолио, а также предоставления наброска логотипа.
Предложения и инициатива приветствуются.
п.с. После оплаты выполненных работ исполнитель представляет заказчику шаблон файла.
Заявки фрилансеров
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