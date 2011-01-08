Сделать логотип для форума phpbb

Добрый день!

Нужно разработать логотип для форума phpbb, для стиля prosilver (стандартное лого прикладываю).

На лого (формат GIF или PNG) нужно изобразить два телефона, слайдер Palm Pre и моноблок Palm Pixi, и подпись "Русское сообщество webOS" либо (предпочтительнее) "webOS community" + флаг России.

Изображения Palm Pre:

http://www.palm.com/us/company/pre-press-release.html

Изображения Palm Pixi:

http://www.palm.com/us/company/pixi-press-release.html

Выбор исполнителя будет осуществлен по результатам изучения портфолио, а также предоставления наброска логотипа.

Предложения и инициатива приветствуются.

п.с. После оплаты выполненных работ исполнитель представляет заказчику шаблон файла.