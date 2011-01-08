Сделать логотип для форума phpbb

$50
  1. Биржа фриланса
  2. Логотипы и Знаки
Закрыт14 заявок399 просмотров

Добрый день!

Нужно разработать логотип для форума phpbb, для стиля prosilver (стандартное лого прикладываю).

На лого (формат GIF или PNG) нужно изобразить два телефона, слайдер Palm Pre и моноблок Palm Pixi, и подпись "Русское сообщество webOS" либо (предпочтительнее) "webOS community" + флаг России.

Изображения Palm Pre:

http://www.palm.com/us/company/pre-press-release.html

Изображения Palm Pixi:

http://www.palm.com/us/company/pixi-press-release.html

Выбор исполнителя будет осуществлен по результатам изучения портфолио, а также предоставления наброска логотипа.

Предложения и инициатива приветствуются.

п.с. После оплаты выполненных работ исполнитель представляет заказчику шаблон файла.

14 лет назад
Baiker
47 лет
15 лет в сервисе
Был
3 года назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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