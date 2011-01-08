Логотип в шапку сайта

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Завершен18 заявок321 просмотр

Доброго времени суток, нужен логотип сайта, сроки неделя, суть логотипа будет заключаться в лампочке. т.е. нужно отрисовать мультяшную смешную лампочки с названием сайта. более подробно после выбора исполнителя.

пишите номер аськи и время когда Вы онлайн. ИНТЕРЕСУЕТ ЦЕНА РАБОТЫ!

14 лет назад
romanov924700890
Евгений 
37 лет
14 лет в сервисе
Был
11 лет назад

Выбранный исполнитель

nikerina
Ирина 
39 лет
16 лет в сервисе
Была
6 лет назад
14 лет назад
$12
1 день
Отличная работа, я в восторге, точно буду сотрудничать дальше, РЕКОМЕНДУЮ ВСЕМ! Огромное спасибо Вам.
Было приятно работать с этим человеком. Точно знает чего хочет! Оплата моментальная.

Заявки фрилансеров

nikerina
Ирина 
39 лет
16 лет в сервисе
Была
6 лет назад
14 лет назад

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