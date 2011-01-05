Нужен креативный и ответсвенный дизайнер для постоянной удаленной работы - разработка логотипов (сейчас 3 дадим в работу), презентаций, флаеров, рекламных мини-буклетов, декораций под корпоративные мероприятия. Просьба безответственных, непридерживающихся сроков, без портфолио не ...
Разработка логотипа дисконтной программы
Имеем свадебную дисконтную систему под рабочим названием "Свадебный Краснодар".
Но в связи с расширением географии деятельности, требуется изменить название.
Новое название: "Единая свадебная дисконтная карта"
Надо разработать логотип системы и написание названия.
Логотип будет печататься на дисконтной карте с названием. Использоваться на сайте, листовках.
Как я вижу логотип:
логотип, далее идет название в две (три) строки, возможно объединение каких-то общих букв, шрифт без завитушек, прямой, как Arial (может ариал)
Цветовая гамма: желательно яркие, приятные тона
Временный сайт системы skrasnodar.ru (будет переделываться)
Дизайн карты вы увидите на сайте - изменение дизайна и цветовой палитры карты не планируется.
Нужен Фавикон логотипа.
п.с. что не понятно, спрашивайте или предлагайте варианты, спасибо!
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