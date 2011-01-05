Разработка логотипа дисконтной программы

# 1 — $ 50

Имеем свадебную дисконтную систему под рабочим названием "Свадебный Краснодар".

Но в связи с расширением географии деятельности, требуется изменить название.

Новое название: "Единая свадебная дисконтная карта"

Надо разработать логотип системы и написание названия.

Логотип будет печататься на дисконтной карте с названием. Использоваться на сайте, листовках.

Как я вижу логотип:

логотип, далее идет название в две (три) строки, возможно объединение каких-то общих букв, шрифт без завитушек, прямой, как Arial (может ариал)

Цветовая гамма: желательно яркие, приятные тона

Временный сайт системы skrasnodar.ru (будет переделываться)

Дизайн карты вы увидите на сайте - изменение дизайна и цветовой палитры карты не планируется.

Нужен Фавикон логотипа.

п.с. что не понятно, спрашивайте или предлагайте варианты, спасибо!