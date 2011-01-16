Создание логотипа и визитки

$100
  1. Биржа фриланса
  2. Логотипы и Знаки
Завершен56 заявок3403 просмотра
#1$80
#2$20

Требуется создать логотип и визитную карточку.

Название компании - Gameglobe.

Сфера деятельности - сотрудничество с компаниями, разыгрывающими тиражные лотереи.

Логотип, желательно, должен обыгрывать лотерейную тематику. Также очень желательно, чтобы логотип хорошо читался в маленьком масштабе.

Первое место - логотип, соответственно вторая сумма - визитка.

14 лет назад
keeny
48 лет
15 лет в сервисе
Был
14 лет назад

Победитель конкурса

Mechan1k
Олег 
40 лет
16 лет в сервисе
Был
11 лет назад
14 лет назад
#1
Очень профессиональная и качественно выполненная работа на конкурс.
Четкое ТЗ, порядочность и главное хороший вкус. Отличный заказчик. Удачи!

Заявки фрилансеров

Mechan1k
Олег 
40 лет
16 лет в сервисе
Был
11 лет назад
14 лет назад
#1

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