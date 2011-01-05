Добрый день. Выбор исполнителя уже сделан, проект создан только для безопасной сделки, поэтому не добавляю четкого описания проекта для сохранения приватности
Шапка для форума. Тема - косметика.
Нужно придумать и нарисовать логотип - шапку для форума косметики вместо шаблонного.
Т.к. форум для девушек, предпочтение отдается девушкам - исполнителям.
Используется шаблонная тема форума, demo здесь http://www.phpbb.com/styles/demo/3.0/?style_id=475
Основные темы форума - обсуждение косметики и магазинов косметики в регионе.
Подвигов совершать не требуется, однако что хотелось бы от логотипа: В тему форума, Гламурность, Адрес и название сайта в рисунке. Не смотрелся оторвано.
Цветовые решения на Ваше усмотрение. Рисунок можно сделать шире.
К кнопкам и иконкам привязываться не стоит. Кнопки и иконки в будущем будут меняться, возможно даже в соответствии с разработанной Вами шапкой ближе к стилю web 2.0.
Адрес сайта дам исполнител(ю/ьнице).
Выбранный исполнитель
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