Шапка для форума. Тема - косметика.

Нужно придумать и нарисовать логотип - шапку для форума косметики вместо шаблонного.

Т.к. форум для девушек, предпочтение отдается девушкам - исполнителям.

Используется шаблонная тема форума, demo здесь http://www.phpbb.com/styles/demo/3.0/?style_id=475

Основные темы форума - обсуждение косметики и магазинов косметики в регионе.

Подвигов совершать не требуется, однако что хотелось бы от логотипа: В тему форума, Гламурность, Адрес и название сайта в рисунке. Не смотрелся оторвано.

Цветовые решения на Ваше усмотрение. Рисунок можно сделать шире.

К кнопкам и иконкам привязываться не стоит. Кнопки и иконки в будущем будут меняться, возможно даже в соответствии с разработанной Вами шапкой ближе к стилю web 2.0.

Адрес сайта дам исполнител(ю/ьнице).