Шапка для форума. Тема - косметика.

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  2. Логотипы и Знаки
Завершен18 заявок301 просмотр

Нужно придумать и нарисовать логотип - шапку для форума косметики вместо шаблонного.

Т.к. форум для девушек, предпочтение отдается девушкам - исполнителям.

Используется шаблонная тема форума, demo здесь http://www.phpbb.com/styles/demo/3.0/?style_id=475

Основные темы форума - обсуждение косметики и магазинов косметики в регионе.

Подвигов совершать не требуется, однако что хотелось бы от логотипа: В тему форума, Гламурность, Адрес и название сайта в рисунке. Не смотрелся оторвано.

Цветовые решения на Ваше усмотрение. Рисунок можно сделать шире.

К кнопкам и иконкам привязываться не стоит. Кнопки и иконки в будущем будут меняться, возможно даже в соответствии с разработанной Вами шапкой ближе к стилю web 2.0.

Адрес сайта дам исполнител(ю/ьнице).

14 лет назад
dlneo
Денис 
43 года
14 лет в сервисе
Был
11 лет назад

Выбранный исполнитель

pro100game
Дмитрий 
42 года
18 лет в сервисе
Был
13 дней назад
14 лет назад
$20
1 день
Спасибо Дмитрию. Быстро набросал макет шапки сайта, терпеливо выслушивал пожелания, пока не пришли к результату. Думаю, если бы я точно знал чего хочу, было бы все очень быстро. Хорошее исполнение за адекватную цену.
Хороший понимающий заказчик... всю оплату быстро и вовремя произвел... Рекомендую . . .

Заявки фрилансеров

pro100game
Дмитрий 
42 года
18 лет в сервисе
Был
13 дней назад
14 лет назад

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