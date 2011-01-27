Приватный проект для tlanta

Для сайта http://24seller.ru/ нужно изменить логотип под существующий дизайн. В вложении логотип, но принадлежит другом сайту, нужно их изменить чтобы на нем была надпись 24Seller.RU ну и можно изменить рисунок под тематику сайта. Кроме того ...