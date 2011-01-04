Создать шапку для сайта (форум vBulletin)

$100
  1. Биржа фриланса
  2. Логотипы и Знаки
Завершен16 заявок425 просмотров

Дано:

Форум на vBulletin с установленным скаченным скином.

Задача:

Создать, нарисовать шапку-логотип (по заданной тематике, объясню что надо при беседе 1x1) вместо стандартной шапки скина

Покопаться в HTML-коде и правильно ее поставить.

!!Контакты ICQ оставляйте здесь или в ПМ.

HTML
14 лет назад
GBuilder
Дмитрий 
41 год
15 лет в сервисе
Был
14 лет назад
4 отзыва(-1)

Выбранный исполнитель

aerowork89
35 лет
15 лет в сервисе
Был
9 лет назад
14 лет назад
$70
1 день
Понравилось работать с человеком. Работал, пытался найти то, что мне надо было и не только по проекту, за это оставлю 8 баллов, а не 7.
Все ок!

Заявки фрилансеров

aerowork89
35 лет
15 лет в сервисе
Был
9 лет назад
14 лет назад

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