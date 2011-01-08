Логотип для турагентсва

Требуется разработать логотип туристического агентства "Апельсин".

Логотип должен быть яркий, запоминающийся, отражающий деятельность. Желательно использовать оранжевый цвет. Мы видим логотип как апельсин очищенный в форме 6 материков. Но готовы рассмотреть и другие варианты.

На выходе должно быть 2 вида логотипа: цветной и в черном варианте на белом фоне.

Оцениваться будет прежде всего качество портфолио.

Если понравится с вами работать, потом отдадим на разработку фирменный стиль, дизайн рекламных материалов и др.

Цену писать обязательно.