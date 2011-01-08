Логотип для турагентсва

$250
  1. Биржа фриланса
  2. Логотипы и Знаки
Завершен53 заявки606 просмотров

Требуется разработать логотип туристического агентства "Апельсин".

Логотип должен быть яркий, запоминающийся, отражающий деятельность. Желательно использовать оранжевый цвет. Мы видим логотип как апельсин очищенный в форме 6 материков. Но готовы рассмотреть и другие варианты.

На выходе должно быть 2 вида логотипа: цветной и в черном варианте на белом фоне.

Оцениваться будет прежде всего качество портфолио.

Если понравится с вами работать, потом отдадим на разработку фирменный стиль, дизайн рекламных материалов и др.

Цену писать обязательно.

14 лет назад
Freelight-web
Кирилл 
35 лет
14 лет в сервисе
Был
8 лет назад

Выбранный исполнитель

azarnov
54 года
16 лет в сервисе
Был
6 часов назад
14 лет назад
$50
3 дня
Хороший исполнитель, нормально воспринимает причуды заказчика. За весьма не большие деньги сделал хороший логотип. Рекомендую.
Спасибо за сотрудничество! Интересный проект, грамотный заказчик, своевременная оплата . Рад буду поработать с Кириллом в дальнейшем.

Заявки фрилансеров

azarnov
54 года
16 лет в сервисе
Был
6 часов назад
14 лет назад
Лучший дизайнер логотипов марта
#1
Логотипы и Знаки

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