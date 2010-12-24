Сделать качественное лого по образцу

Есть сайт в дизайне есть gif картинка - на этой картинке номера телефонов и время работы, больше ничего нет.

Что надо сделать - убрать один телефон и расположить текст иначе.

В чем проблема?

gif каринка СОЗДАННАЯ МНОЮ расплывается - не четкая, надо сделать четкую.

Сайт и саму картинку укажу выбранному исполнителю.

Указывайте цену. (Сроки можно не указывать, поскольку работы на 15-30 минут))