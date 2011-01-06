Разработка логотипа

$50
  1. Биржа фриланса
  2. Логотипы и Знаки
Завершен102 заявки4467 просмотров
#1$50

Нужен логотип для сайта бесплатных объявлений barаholka.ru

Перегружать лого картинками не нужно, скорее всего выиграет логотип с красивым цветовым и шрифтовым решением.

За участие не плачу, на спам в личку не отвечаю, если хотите участвовать - велкам.

14 лет назад
komarov_boris
Борис 
56 лет
16 лет в сервисе
Был
11 лет назад
5 отзывов

Победитель конкурса

azarnov
54 года
16 лет в сервисе
Был
6 часов назад
14 лет назад
#1
Все отлично, очень доволен.
Интересный конкурс, оперативные комментарии к работе, своевременная оплата. От сотрудничества с Борисом только хорошее впечатление.

Заявки фрилансеров

azarnov
54 года
16 лет в сервисе
Был
6 часов назад
14 лет назад
#1
Лучший дизайнер логотипов марта
#1
Логотипы и Знаки

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