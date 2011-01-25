Добрый день! Нужен логотип нефтяной тематики. Цвета чорный и золотистый. Название 4 буквы. Сообщу после выбора исполнителя. Прием работ сегодня до 12.00. Не позже. ...
Разработка логотипа
Добрый день!
Задача данного конкурса - создание логотипа для компании, занимающейся строительством дата-центров (ЦОДов) и серверных помещений. На данный момент разрабатывается сайт – www.evraziya-cod.su (пока не работает). Именно для него и требуется разработать логотип.
Хотелось бы, чтоб логотип был стильным и запоминающимся, имел отношение к деятельности компании (проектирование, создание и модернизация дата-центров). Отображал прогрессивность компании, ее заботу о безопасности и надежности создаваемых объектов, работу с современными технологиями, материалами и оборудованием.
Примеры логотипов, которые нравятся в приложении. Так же в приложении идет рисунок, который будет главной страницей сайта (к нему добавятся кнопки меню)
Логотип должен быть в векторе.
Заранее спасибо вам за отклик и участие в конкурсе.
Победитель конкурса
Заявки фрилансеров
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