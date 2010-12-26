Требуется сделать надпись (логотип) в векторе (желательно Illustrator), убрав фон. Образец исходника: http://img651.imageshack.us/img651/3080/samplelogo.jpg
Логотип для рекламного агентства
Занимается рекламированием через смс - реклама, оповещение, информирование.
Понравившиеся логотипы:
http://www.devinosms.com/CommercialOffers/SMS_Fitness&Welness_Centres.pdf
Различные варианты расчёта.
Нужно разработать название и слоган агентства.
Сроки: 3 дня на нейминг+4 дня на логотип.
Цена: 25 у.е. за нейминг + 30 у.е. за логотип.
Выбранный исполнитель
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