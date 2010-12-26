Логотип для рекламного агентства

$55
  1. Биржа фриланса
  2. Логотипы и Знаки
Завершен30 заявок347 просмотров

Занимается рекламированием через смс - реклама, оповещение, информирование.

Понравившиеся логотипы:

http://www.devinosms.com/CommercialOffers/SMS_Fitness&Welness_Centres.pdf

Различные варианты расчёта.

Нужно разработать название и слоган агентства.

Сроки: 3 дня на нейминг+4 дня на логотип.

Цена: 25 у.е. за нейминг + 30 у.е. за логотип.

14 лет назад
infmsk24
33 года
14 лет в сервисе
Был
12 лет назад

Выбранный исполнитель

iverson_naz
Назарий 
40 лет
14 лет в сервисе
Был
11 лет назад
14 лет назад
$30
3 дня
Выбрали для разработки логотипа и нейминга для новой компании. Работа была выполнена в поставленные сроки, качественно. Мы остались довольны выполненной работой. Надеемся на дальнейшее сотрудничество с Вами!
Григорий - Отличный заказчик! Задача ставилась четко и корректно, промежуточные результаты утверждались оперативно. Оплата моментальная! Советую всем!

Заявки фрилансеров

iverson_naz
Назарий 
40 лет
14 лет в сервисе
Был
11 лет назад
14 лет назад

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