Логотип для сайта "Odinoko.me" - "Мне одиноко"

# 1 — $ 50

Имеется готовый дизайн, нужен выразительный логотип (картинка) и подпись Odinoko.me к нему .

Тематика сайта - объединение тех, кому одиноко. Основан на блогах - изложении мыслей и чувств и комментариях - советах и мнениях.

Логотип должен быть векторным, с учётом цветовой гаммы дизайна и темного фона.

В логотипе (картинке) нужно попытаться отобразить тематику сайта, чтобы при взгляде на него появлялось ощущение понимания для чего существует сайт - общение, тех кому одиноко, одиночество, его причины и борьба с ним.

Обратите внимание, дизайн тёмный, чтобы понять как смотрится логотип нужно примерять его на темный фон.

Демидов Станислав (Desperados)

Разбитое сердце - это как-то про любовь в основном, не совсем наша тема.

Орлов Алексей (godknight)

Отпечаток не совсем то, а вот профиль на луне почти оно! Нравится.

Безрукавая Людмила (laysa)

Красиво! Правда они уже вдвоём в круге получаются.

Бусуёк Кристиан (sk0ons)

Трудно для восприятия, левого человечка не угадал совсем.

Логотипы Дизайн (brikysa1)

Оригинально, но не совсем-то.

Фифико Татьяна (fifiKO)

Сложный логотип (много деталей) и грустный очень. Имя не читается.

Мрр Вика (xyliganka)

Красиво! Больше подходит для сайта знакомств.

Мельник Антон (melnikan)

Супер! Почти идеально подходит. Воспринимается как двое отдельных людей, но в то же время рядом. Чуть-чуть бы переделать надпись, чтобы смотрелась в том же стиле что и рисунок, шрифт бы, толщину линий и написание такими же штрихами. И чисто белые буковки.

Киселев Сергей (FANTOM_)

Сердечко. Не совсем то.

Субботина Ксения (master-k)

Очень симпатично. Особенно одна среди небоскребов. Нравится.

Высоцкий Александр (lex-1989)

Интересно, но с цветом как-то не то.

Живаева Оксана (OksanaZhe)

Смотрится как название домена, а он без единички.

Шатохина Ирина (solombala)

Они уже вдвоём)

Жданова Валентина (Valunya)

Ангелочек супер! Очень изящный шрифт.

Лавр Олена (prem)

Сложный логотип, не могу разобрать)

Самоварова Светлана (SALANA)

Красиво, но птичка как-то не про нас)

Чупин Юрий (goshka1000000)

Совсем неа.

Милин Андрей (And-Re)

Какая красота! Правда тоже смотрится как часть домена, может попробовать стилизовать букву "i" или "d" ?

На данный момент очень нравятся работы:

Мельник Антон (melnikan)

http://www.weblancer.net/files/projects/2392/239231/works/159980.png

Субботина Ксения (master-k)

http://www.weblancer.net/files/projects/2392/239231/works/159826.jpg

Орлов Алексей (godknight)

http://www.weblancer.net/files/projects/2392/239231/works/159630.jpg

Милин Андрей (And-Re)

http://www.weblancer.net/files/projects/2392/239231/works/160024s.jpg

Жданова Валентина (Valunya)

http://www.weblancer.net/files/projects/2392/239231/works/160144.jpg