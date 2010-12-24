Нужно сделать логотип для интернет магазины автозапчастей. Нужно что-то простое но эффектное. Обязательное наличие портфолио. Жду Ваших предложений с ценами.
Создание логотипа для автофорума
Требуется создать логотип для нового авто форума http://accent-club.in.ua Возможно это будет просто фотография машины стилизованная под оформление форума, или какй-либо логотип. Тематика форума исключительно одна марка и одна модель машины - Hyundai Accent. Вот ссылки на фото самого автомобиля:
http://newcars.ua/images/gallery/Hyundai/Accent_sedan/1024x768/Hyundai_Accent_Sedan_ext_5.jpg
http://www.autospectator.com/cars/files/images/2009-Hyundai-Accent-014.jpg
т.е фото или логотип должен быть обязательно модели MT (после 2007) года выпуска
для примера можно посмотреть логотип аналогичного российского форума http://forum.accent-club.ru/
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