Создание логотипа для автофорума

Требуется создать логотип для нового авто форума http://accent-club.in.ua Возможно это будет просто фотография машины стилизованная под оформление форума, или какй-либо логотип. Тематика форума исключительно одна марка и одна модель машины - Hyundai Accent. Вот ссылки на фото самого автомобиля:

http://newcars.ua/images/gallery/Hyundai/Accent_sedan/1024x768/Hyundai_Accent_Sedan_ext_5.jpg

http://www.autospectator.com/cars/files/images/2009-Hyundai-Accent-014.jpg

т.е фото или логотип должен быть обязательно модели MT (после 2007) года выпуска

для примера можно посмотреть логотип аналогичного российского форума http://forum.accent-club.ru/