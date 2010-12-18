Разработать логотип + дизайн витрины

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Закрыт24 заявки288 просмотров

Необходимо разработать логотип новой компании и дизайн приставной витрины формата торгового центра (островок торговли 2*2).

Задание можно выполнить как отдельно, так и совместной разработкой, желательно чтобы было одним стилем. Более предметно, название и направление деятельности, после выбора исполнителя.

От Вас необходимо предложение, портфолио, сроки исполнения.

Спасибо.

14 лет назад
1VIZITKA
Дмитрий 
51 год
17 лет в сервисе
Был
5 лет назад

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