Нужен логотип для фирмы ОООвцы

$50
  1. Биржа фриланса
  2. Логотипы и Знаки
Закрыт71 заявка2600 просмотров
#1$50

Фирма проводит тренинги для начинающих бизнесменов - как работать с людьми, продажи и т.п.

Также фирма помогает зарегистрировать юр. лицо.

Название с юмором - ОООвцы.

Основная идея для лого - овца, разрывающая пасть льву.

Но вы можете предложить и другие варианты, всё будет рассмотрено.

14 лет назад
fastjob
Игорь 
46 лет
16 лет в сервисе
Был
3 года назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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