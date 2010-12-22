Нарисовать лого

$20
  1. Биржа фриланса
  2. Логотипы и Знаки
Завершен12 заявок328 просмотров

Нужно нарисовать в КОРАЛЕ ИЛИ ADOBE логотип для сайта. старое лого можно увидеть в приложении либо на athletics . in . ua Основной фон лого и цвета остаются те же (человечка можно перекрасить).

Нужен нормальный человечек (можно сделать на основе уже имеющегося, но более симпатичного) чисто профиль или анфас не подходит, человечек должен как бы бежать по цветной дуге, а не мимо нее. надпись тем же шрифтом, но чтобы текст смотрелся красиво, можно с переходом размеров, но толщина букв должна быть пропорциональна, а не как сейчас. Картинка должна будет красиво смотреться и в более крупном масштабе (например, если печатать на большом листе бумаги) и, естественно, на сайте.

Бюджет 600р

14 лет назад
Intcorp
41 год
17 лет в сервисе
Был
3 года назад

Выбранный исполнитель

Bogdanovskaya
Татьяна 
50 лет
15 лет в сервисе
Была
3 года назад
14 лет назад
$20
1 день
Татьяна отлично сделала работу, выполнив все пожелания, правки и дополнения, возникавшие в процессе реализации проекта. Рекомендую.
Отличный заказчик. Четкие требования, конкретные рекомендации. Своевременная оплата. Надеюсь на дальнейшее сотрудничество.

Заявки фрилансеров

Bogdanovskaya
Татьяна 
50 лет
15 лет в сервисе
Была
3 года назад
14 лет назад

  • Похожие заказы

  • Логотип для компании по разработке ПО

    Требуется разработать логотип в духе классической "лисицы с шаром" Firefox. Будет предоставлено изображение предмета-идеи, которую я хочу видеть на этом логотипе. Необходим векторный формат (если невозможно - поясните). Я хочу видеть портфолио ...

    Логотипы и Знаки32 заявки
    Закрыт
    14 лет назад

  • Логотип компании

    $28

    Доброго времени всем! Нам нужен логотип, хороший и стильный, так же как и дальнейший сайт название компании "Трансервис-К" Род деятельности ( без смеха)) все ...

    Логотипы и Знаки1 исполнитель
    Завершен
    14 лет назад

  • Создание логотипа для строительной компании РИАЛ

    $50

    Необходимо создать оригинальный, лаконичный логотип для Строительной компании. Для размещения на сайте, визитках, баннерах и прочей печатной продукции. Информация о фирме: - будущий сайт - www.rialvbg.ru (имя зарегистрировано) - Название - ООО ...

    Логотипы и Знаки1 исполнитель
    Завершен
    14 лет назад

  • Создать логотип для компании

    $10

    Нужен логотип для компании. Двухцветный, строгий, без наворотов - будет печататься на документах и скотче. В логотипе должна быть корона и название фирмы. В задаче ничего сложного нет, поэтому такая цена.

    Логотипы и Знаки1 исполнитель
    Закрыт
    14 лет назад

  • Разработка логотипа

    $50

    Нужно разработать логотип в векторной форме на основе рисунка. Т.е. ничего не нужно угадывать. Есть рисунок, его нужно реализовать в виде логотипа. Ничего сложного. Подробности исполнителю. Предлагайте свои цены. Пишите на почту. Оплата по ...

    Логотипы и Знаки1 исполнитель
    Завершен
    14 лет назад

  • Разработка логотипа и фирменного стиля

    $100

    Компания, открывает сеть собственных магазинов и ресторанов. В связи с этим ищет разработчика логотипов, в дальнейшем планируем привлекать подрядчика для разработки фирменного стиля (одежда для персонала, символика, сувенирная продукция и т.д.) интересны работы уровня ...

    Логотипы и Знаки1 исполнитель
    Завершен
    14 лет назад

  • Разработка логотипа

    $50

    Разработка логотипа для регистрации торговой марки товара. Есть название , есть направление и список товаров , которые будут подаваться под этой торговой маркой. Нужно разработать логотип. Желательно привязаться к цветам логотипа фирмы. В приложении.

    Логотипы и Знаки1 исполнитель
    Завершен
    14 лет назад

  • Сделать новогодний логотип для треккера

    $50

    Что-нибудь позитивное и праздничное вместо исходного логотипа mantis bug tracker http://manual.mantisbt.org/mantis_logo.gif логотип нужен для личнго пользования, будет использоваться только в интранет. Уникальность не нужна. По сюжету думаю заменить ...

    Логотипы и Знаки1 исполнитель
    Завершен
    14 лет назад