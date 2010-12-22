Необходимо доработать логотип и создать фирменный стиль для web-агентства. Требуется полный комплекс услуг: логотип, полиграфия и т.д.
Нарисовать лого
Нужно нарисовать в КОРАЛЕ ИЛИ ADOBE логотип для сайта. старое лого можно увидеть в приложении либо на athletics . in . ua Основной фон лого и цвета остаются те же (человечка можно перекрасить).
Нужен нормальный человечек (можно сделать на основе уже имеющегося, но более симпатичного) чисто профиль или анфас не подходит, человечек должен как бы бежать по цветной дуге, а не мимо нее. надпись тем же шрифтом, но чтобы текст смотрелся красиво, можно с переходом размеров, но толщина букв должна быть пропорциональна, а не как сейчас. Картинка должна будет красиво смотреться и в более крупном масштабе (например, если печатать на большом листе бумаги) и, естественно, на сайте.
Бюджет 600р
Выбранный исполнитель
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