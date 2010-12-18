Приватный проект для Ulianfree

$250
  1. Биржа фриланса
  2. Логотипы и Знаки
Завершен2 заявки151 просмотр

Необходимо доработать логотип и создать фирменный стиль для web-агентства.

Требуется полный комплекс услуг: логотип, полиграфия и т.д.

14 лет назад
wolkodlak-shadow
Sh 
44 года
17 лет в сервисе
Был
13 лет назад

Выбранный исполнитель

UlianFree
Юлия 
36 лет
16 лет в сервисе
Была
4 года назад
14 лет назад
$10
3 дня
Проект выполнен на высоком профессиональном уровне! Спасибо за работу!
Отличный заказчик, приятно работать с такими людьми. Четкая постановка задач. Полное доверие. Рекомендую!!!!

Заявки фрилансеров

UlianFree
Юлия 
36 лет
16 лет в сервисе
Была
4 года назад
14 лет назад

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