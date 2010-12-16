Доброго времени всем! Нам нужен логотип, хороший и стильный, так же как и дальнейший сайт название компании "Трансервис-К" Род деятельности ( без смеха)) все ...
Логотип для компании по разработке ПО
Требуется разработать логотип в духе классической "лисицы с шаром" Firefox. Будет предоставлено изображение предмета-идеи, которую я хочу видеть на этом логотипе. Необходим векторный формат (если невозможно - поясните).
Я хочу видеть портфолио подающих заявку, особенно если будут работы выполненные в подобном стиле (их можно слать сразу в личку). Оставляйте желаемую стоимость. В первую очередь мне нужно качество.
При возможностях исполнителя дополнительно будет рассматриваться разработка фирменного стиля и "лейбачков" на основе созданного логотипа.
Детали - предмет-идея и более детальное описание - будут высланы после отбора кандидатов.
P.S. - Рассматриваю и другие стили, только у исполнителей с высоким качеством. "Предмет-идея" это одушевленный персонаж.
Заявки фрилансеров
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