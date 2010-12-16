Логотип для компании по разработке ПО

Требуется разработать логотип в духе классической "лисицы с шаром" Firefox. Будет предоставлено изображение предмета-идеи, которую я хочу видеть на этом логотипе. Необходим векторный формат (если невозможно - поясните).

Я хочу видеть портфолио подающих заявку, особенно если будут работы выполненные в подобном стиле (их можно слать сразу в личку). Оставляйте желаемую стоимость. В первую очередь мне нужно качество.

При возможностях исполнителя дополнительно будет рассматриваться разработка фирменного стиля и "лейбачков" на основе созданного логотипа.

Детали - предмет-идея и более детальное описание - будут высланы после отбора кандидатов.

P.S. - Рассматриваю и другие стили, только у исполнителей с высоким качеством. "Предмет-идея" это одушевленный персонаж.