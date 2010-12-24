Необходимо создать оригинальный, лаконичный логотип для Строительной компании. Для размещения на сайте, визитках, баннерах и прочей печатной продукции. Информация о фирме: - будущий сайт - www.rialvbg.ru (имя зарегистрировано) - Название - ООО ...
Логотип компании
Доброго времени всем!
Нам нужен логотип, хороший и стильный, так же как и дальнейший сайт
название компании "Трансервис-К"
Род деятельности ( без смеха)) все мы этим пользуемся и любим чистоту, как дома так и на улице
-услуги по вывозу ТБО (твердые бытовые отходы), строительные отходы
- Установка и обслуживание мобильных туалетных кабин
-уборка территорий, очистка дорог
--вывоз снега
-автотранспортные услуги
-сдача в аренду складских помещений
Тон, цвет, где и как располагать буквы в лого - на ваш выбор - и стоит ли их располагать - я думаю что сайт будет в светлых тонах, тк грязь обычно темная)
Победитель конкурса
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