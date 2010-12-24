Логотип компании

$28
  1. Биржа фриланса
  2. Логотипы и Знаки
Завершен70 заявок1873 просмотра
#1$28

Доброго времени всем!

Нам нужен логотип, хороший и стильный, так же как и дальнейший сайт

название компании "Трансервис-К"

Род деятельности ( без смеха)) все мы этим пользуемся и любим чистоту, как дома так и на улице

-услуги по вывозу ТБО (твердые бытовые отходы), строительные отходы

- Установка и обслуживание мобильных туалетных кабин

-уборка территорий, очистка дорог

--вывоз снега

-автотранспортные услуги

-сдача в аренду складских помещений

Тон, цвет, где и как располагать буквы в лого - на ваш выбор - и стоит ли их располагать - я думаю что сайт будет в светлых тонах, тк грязь обычно темная)

14 лет назад
mantrib
49 лет
18 лет в сервисе
Был
10 лет назад

Победитель конкурса

azarnov
54 года
16 лет в сервисе
Был
8 часов назад
14 лет назад
#1
Хочу поблагодарить исполнителя за прекрасно проделанную работу. Рекомендую, тк доволен сроками и результатом.
От работы с Алексеем только положительное впечатление. Рад буду сотрудничать и в дальнейшем.

Заявки фрилансеров

azarnov
54 года
16 лет в сервисе
Был
8 часов назад
14 лет назад
#1
Лучший дизайнер логотипов марта
#1
Логотипы и Знаки

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