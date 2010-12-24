Логотип компании

# 1 — $ 28

Доброго времени всем!

Нам нужен логотип, хороший и стильный, так же как и дальнейший сайт

название компании "Трансервис-К"

Род деятельности ( без смеха)) все мы этим пользуемся и любим чистоту, как дома так и на улице

-услуги по вывозу ТБО (твердые бытовые отходы), строительные отходы

- Установка и обслуживание мобильных туалетных кабин

-уборка территорий, очистка дорог

--вывоз снега

-автотранспортные услуги

-сдача в аренду складских помещений

Тон, цвет, где и как располагать буквы в лого - на ваш выбор - и стоит ли их располагать - я думаю что сайт будет в светлых тонах, тк грязь обычно темная)