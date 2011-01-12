Создание логотипа для строительной компании РИАЛ

Работа данного кандидата, была отобрана в ходе жестких прений, из числа полусотни предоставленных работ, среди которых было и несколько куда более именитых Фрилансеров. Но работа Мити подола по всем параметрам и требованиям, представленным заказчиком. Большое спасибо, за хорошо продделанную работу