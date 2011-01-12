Создание логотипа для строительной компании РИАЛ

$50
  1. Биржа фриланса
  2. Логотипы и Знаки
Завершен35 заявок2441 просмотр
#1$50

Необходимо создать оригинальный, лаконичный логотип для Строительной компании. Для размещения на сайте, визитках, баннерах и прочей печатной продукции.

Информация о фирме:

- будущий сайт - www.rialvbg.ru (имя зарегистрировано)

- Название - ООО "Риал"

- Сфера деятельности - Изготовление металлоконструкций: Ворота откатные распашные, подвесные, кованные, Изготовление и Установка металлических дверей. Промышленные наливные полы. Малоэтажное строительство. В будущем установка межкомнатных дверей, ПВХ окон.

Желаемая цветовая гамма логотипа - синий, серый, белый, темнозеленый. (в цвет шаблона)

PS.Параллельно объявляется конкурс на создание подложки сайта

14 лет назад
gash
39 лет
15 лет в сервисе
Был
4 года назад

Победитель конкурса

les-ex
Митька 
52 года
15 лет в сервисе
Был
6 лет назад
14 лет назад
#1
Работа данного кандидата, была отобрана в ходе жестких прений, из числа полусотни предоставленных работ, среди которых было и несколько куда более именитых Фрилансеров. Но работа Мити подола по всем параметрам и требованиям, представленным заказчиком. Большое спасибо, за хорошо продделанную работу
Максим, заказчик адекватный. Рекомендую)

Заявки фрилансеров

les-ex
Митька 
52 года
15 лет в сервисе
Был
6 лет назад
14 лет назад
#1

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