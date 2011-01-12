Нужен логотип для компании. Двухцветный, строгий, без наворотов - будет печататься на документах и скотче. В логотипе должна быть корона и название фирмы. В задаче ничего сложного нет, поэтому такая цена.
Создание логотипа для строительной компании РИАЛ
Необходимо создать оригинальный, лаконичный логотип для Строительной компании. Для размещения на сайте, визитках, баннерах и прочей печатной продукции.
Информация о фирме:
- будущий сайт - www.rialvbg.ru (имя зарегистрировано)
- Название - ООО "Риал"
- Сфера деятельности - Изготовление металлоконструкций: Ворота откатные распашные, подвесные, кованные, Изготовление и Установка металлических дверей. Промышленные наливные полы. Малоэтажное строительство. В будущем установка межкомнатных дверей, ПВХ окон.
Желаемая цветовая гамма логотипа - синий, серый, белый, темнозеленый. (в цвет шаблона)
PS.Параллельно объявляется конкурс на создание подложки сайта
Победитель конкурса
Заявки фрилансеров
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