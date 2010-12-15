Создать логотип для компании

$10
  1. Биржа фриланса
  2. Логотипы и Знаки
Закрыт18 заявок323 просмотра

Нужен логотип для компании. Двухцветный, строгий, без наворотов - будет печататься на документах и скотче. В логотипе должна быть корона и название фирмы. В задаче ничего сложного нет, поэтому такая цена.

14 лет назад
jss1
Юлия 
49 лет
15 лет в сервисе
Была
14 лет назад

Выбранный исполнитель

Olchytay
Ольга 
55 лет
15 лет в сервисе
Была
2 месяца назад
14 лет назад
$30
3 дня
Очень понравилось работать с Юлей. Четкая постановка задачи и адекватные требования. Моментальная оплата. Благодарю! Мои 10 баллов и рекомендации к сотрудничеству!

Заявки фрилансеров

Olchytay
Ольга 
55 лет
15 лет в сервисе
Была
2 месяца назад
14 лет назад

  • Похожие заказы

  • Разработка логотипа

    $50

    Нужно разработать логотип в векторной форме на основе рисунка. Т.е. ничего не нужно угадывать. Есть рисунок, его нужно реализовать в виде логотипа. Ничего сложного. Подробности исполнителю. Предлагайте свои цены. Пишите на почту. Оплата по ...

    Логотипы и Знаки1 исполнитель
    Завершен
    14 лет назад

  • Разработка логотипа и фирменного стиля

    $100

    Компания, открывает сеть собственных магазинов и ресторанов. В связи с этим ищет разработчика логотипов, в дальнейшем планируем привлекать подрядчика для разработки фирменного стиля (одежда для персонала, символика, сувенирная продукция и т.д.) интересны работы уровня ...

    Логотипы и Знаки1 исполнитель
    Завершен
    14 лет назад

  • Разработка логотипа

    $50

    Разработка логотипа для регистрации торговой марки товара. Есть название , есть направление и список товаров , которые будут подаваться под этой торговой маркой. Нужно разработать логотип. Желательно привязаться к цветам логотипа фирмы. В приложении.

    Логотипы и Знаки1 исполнитель
    Завершен
    14 лет назад

  • Сделать новогодний логотип для треккера

    $50

    Что-нибудь позитивное и праздничное вместо исходного логотипа mantis bug tracker http://manual.mantisbt.org/mantis_logo.gif логотип нужен для личнго пользования, будет использоваться только в интранет. Уникальность не нужна. По сюжету думаю заменить ...

    Логотипы и Знаки1 исполнитель
    Завершен
    14 лет назад

  • Логотип сайта

    Доброго времени суток. Требуется сделать логотип сайта, размер ~ 600x150px. Тематика: физика, лабораторные работы. Наименование: Лабораторный практикум по физике. Адрес сайта (в случае включения его в логотип): ...

    Логотипы и Знаки1 исполнитель
    Завершен
    14 лет назад

  • Логотип для европейской компании

    $28

    Компания называется stage3 (их старый сайт stage3.dk) Эта датская компания занимается профессиональным ЧИП-тюнингом машин. (кто не знает что такое чип-тюнинг: повышение скоростных и мощностных характеристик авто за счет модификаций программной части), а также производит ...

    Логотипы и Знаки1 исполнитель
    Завершен
    14 лет назад

  • Логотип компании

    Суть такова, есть полностью идея, что должно быть, нужно лишь воплотить в жизнь (нарисовать). Логотип должен быть представлен в .ai формате. Идея: представить название в виде маленьких квадратов, чем выше квадрат, ...

    Логотипы и Знаки1 исполнитель
    Завершен
    14 лет назад

  • Создание логотипа

    $33

    Необходимо создать логотип для компании Евразия – evraziya.su/ . На данный момент в компании 2-а направления: 1) строительство и ремонт любых объектов площадью от 200 кв. м (квартирами не занимаемся, в основном ...

    Логотипы и Знаки13 заявок
    Закрыт
    14 лет назад

  • Отрисовать лого

    Здраствуйте уважаемые, Нужно отрисовать логотип в вектор, есть *.PSD формат. Все шрифты имеются. Главное требование: точная отрисовка. Вопрос в цене и сроке исполнения.

    Логотипы и Знаки1 исполнитель
    Завершен
    14 лет назад