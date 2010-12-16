Нужно нарисовать в КОРАЛЕ ИЛИ ADOBE логотип для сайта. старое лого можно увидеть в приложении либо на athletics . in . ua Основной фон лого и цвета остаются те же (человечка можно перекрасить). ...
Логотип- разработка логотипа
Разработка логотипа (сайт air-tattoo.ru)
Несколько вариантов для утверждения.
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