Приватный проект Харченко Ирина (masana)

$100
  1. Биржа фриланса
  2. Логотипы и Знаки
Завершен3 заявки120 просмотров

Требуется доработать логотип для web-агентства.

14 лет назад
wolkodlak-shadow
Sh 
44 года
17 лет в сервисе
Был
13 лет назад

Выбранный исполнитель

masana
40 лет
15 лет в сервисе
Была
4 года назад
14 лет назад
$30
1 день
Спасибо за грамотный и профессиональных подход к решению задачи. Выполнены все необходимые доработки. Постоянная связь. Рекомендую как исполнителя. Спасибо!
Вежливый, конкретный , серьезный заказчик, своевременный в оплате. Мой большущий + приятно работать.побольше бы таких адекватных людей

Заявки фрилансеров

masana
40 лет
15 лет в сервисе
Была
4 года назад
14 лет назад

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