Разработать логотип для компании, занимающейся конструированием и производством электронно-механических устройств. Подробнее лично. Должно быть просто, но красиво и броско.
Логотип для интернет-магазина сумок и аксессуаров
Bernard - интернет-магазин сумок, обуви, аксессуаров и в перспективе - одежды.
http://www.bernard.com.ua (сайт уже работает, пока что без логотипа)
Возможен символьный вид логотипа, возможно - графико-символьный, это не принципиально, главное чтобы логотип был выразительным, изящным и стильным, и укладывался в цветовую гамму сайта.
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