Логотип для интернет-магазина сумок и аксессуаров

Нужно разработать логотип в векторной форме на основе рисунка. Т.е. ничего не нужно угадывать. Есть рисунок, его нужно реализовать в виде логотипа. Ничего сложного. Подробности исполнителю. Предлагайте свои цены. Пишите на почту. Оплата по ...