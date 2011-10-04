Desperados

Мирослав Desperados

 
35 летУкраина/Днепр
13 лет на фриланс-бирже
Был
10 лет назад
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Отзывы заказчиков
OnArsy
Арсен 
32 годаРоссия
12 лет в сервисе
Был
3 года назад
$5
10 баллов
10 лет назад
Из *.psd в *.cdr
Всё прошло великолепно!
Отличный заказчик, с оплатой никаких проблем, да со сроком тоже!
Ответный отзыв
OnArsy
Арсен 
32 годаРоссия
12 лет в сервисе
Был
3 года назад
$25
10 баллов
12 лет назад
Логотип (иконка) плагина для Google Crome
Единогласно присуждаю победу в конкурсе! Отличные иконки!
Отличный заказчик, конкурс не затягивал, с оплтой тоже полный порядок! Плюс как бонус подкинул работку, за что ему спасибо!
Ответный отзыв
Fel1ks
Андрей 
34 годаРоссия
12 лет в сервисе
Был
12 лет назад
4 отзыва
$50
10 баллов
12 лет назад
Логотип на сайт и рекламную продукцию
Быстро выполнил все необходимые доработки и предоставил исчерпывающие исходные материалы проекта. Спасибо. Буду продолжать сотрудничество.
Отличный заказчик и профессиональный человек, задача поставлена чётко, оплата вовремя!
Ответный отзыв
lvcraft
39 летЛатвия
16 лет в сервисе
Был
11 лет назад
5 отзывов
$48
9 баллов
12 лет назад
Логотип для проекта
В конкурсную работу было необходимо внести некоторые поправки. Исполнитель отреагировал быстро и понятливо.
Отличный заказчик, разбирается в дизайне. С Алексеем очень легко работать!
Ответный отзыв
evgeniyu
Евгений 
30 летРоссия
12 лет в сервисе
Был
8 лет назад
$20
10 баллов
12 лет назад
Логотип для сайта (apple тематика)
Человек, знающий свое дело. Нарисовал логотип, который устроил меня с первого раза.
Логотипы и Знаки
5 отзывов
от $15
от 1 дня
нет рейтинга
Иконки и Пиксель-арт
2 отзыва
от $5
от 1 дня
нет рейтинга
Дизайн сайтов
1 отзыв
от $50
от 1 дня
нет рейтинга
Баннеры
нет отзывов
от $10
от 1 дня
нет рейтинга
Дизайн продукции
нет отзывов
от $20
от 1 дня
нет рейтинга
Наружная реклама
нет отзывов
от $10
от 1 дня
нет рейтинга
Фирменный стиль
нет отзывов
от $25
от 1 дня
нет рейтинга
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