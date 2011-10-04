Портфолио
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Отзывы заказчиков
$5
10 баллов
10 лет назад
Всё прошло великолепно!
Ответный отзыв
Отличный заказчик, с оплатой никаких проблем, да со сроком тоже!
$25
10 баллов
12 лет назад
Единогласно присуждаю победу в конкурсе! Отличные иконки!
Ответный отзыв
Отличный заказчик, конкурс не затягивал, с оплтой тоже полный порядок! Плюс как бонус подкинул работку, за что ему спасибо!
$50
10 баллов
12 лет назад
Быстро выполнил все необходимые доработки и предоставил исчерпывающие исходные материалы проекта. Спасибо. Буду продолжать сотрудничество.
Ответный отзыв
Отличный заказчик и профессиональный человек, задача поставлена чётко, оплата вовремя!
$48
9 баллов
12 лет назад
В конкурсную работу было необходимо внести некоторые поправки. Исполнитель отреагировал быстро и понятливо.
Ответный отзыв
Отличный заказчик, разбирается в дизайне. С Алексеем очень легко работать!
$20
10 баллов
12 лет назад
Человек, знающий свое дело. Нарисовал логотип, который устроил меня с первого раза.
Логотипы и Знаки
5 отзывов
от $15
от 1 дня
нет рейтинга
Иконки и Пиксель-арт
2 отзыва
от $5
от 1 дня
нет рейтинга
Дизайн сайтов
1 отзыв
от $50
от 1 дня
нет рейтинга
Баннеры
нет отзывов
от $10
от 1 дня
нет рейтинга
Дизайн продукции
нет отзывов
от $20
от 1 дня
нет рейтинга
Наружная реклама
нет отзывов
от $10
от 1 дня
нет рейтинга
Фирменный стиль
нет отзывов
от $25
от 1 дня
нет рейтинга