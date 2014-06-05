Из *.psd в *.cdr

Обработка фотографийЗавершен19 заявок432 просмотра
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Здравствуйте, ув. Веблансеры!

Необходимо перевести готовый макет страницы A4 из Photoshop'a в CorelDraw.

Спасибо!

12 лет назад
OnArsy
Арсен 
32 годаРоссия
12 лет в сервисе
Был
3 года назад
Выбранный исполнитель
Desperados
Мирослав 
35 летУкраина
13 лет в сервисе
Был
10 лет назад
12 лет назад
$5
1 день
Всё прошло великолепно!
Отличный заказчик, с оплатой никаких проблем, да со сроком тоже!
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