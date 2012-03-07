Обработать фото, добавить элементы

Добрый день.

Ищется человек, который профессионально обработает 1 (одну) фотографию. Есть описание того, что нужно сделать (ТЗ), есть фотография в слоях.

https://docs.google.com/document/d/1qlJQzBOhM-SbvlcxjBHp7OPT-6ajfp_uf_4e8k5Bujs/edit?pli=1 ТЗ на google docs.

http://dl.dropbox.com/u/4466951/design/12.jpg фотография в jpg. Исходник в psd высылается исполнителю или по запросу.

Работа срочная. Пишите здесь цену, пожалуйста.

Спасибо за внимание.