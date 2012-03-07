Обработать фото, добавить элементы

Требуется обработать немаленький объем фото с мебелью (~100 шт.) - вырезать мебель, оставив белый фон. Потом эти фото надо залить на сайт на Joomla, ничего сложного, все расскажем (но можно и без заливки, если что сами ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Добрый день.
Ищется человек, который профессионально обработает 1 (одну) фотографию. Есть описание того, что нужно сделать (ТЗ), есть фотография в слоях.
https://docs.google.com/document/d/1qlJQzBOhM-SbvlcxjBHp7OPT-6ajfp_uf_4e8k5Bujs/edit?pli=1 ТЗ на google docs.
http://dl.dropbox.com/u/4466951/design/12.jpg фотография в jpg. Исходник в psd высылается исполнителю или по запросу.
Работа срочная. Пишите здесь цену, пожалуйста.
Спасибо за внимание.
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