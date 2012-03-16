Фото продукта - изменить фон, цвет.

Обработка фотографийЗавершен30 заявок326 просмотров
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необходимо наложить другой фон, отредактировать цвет.

12 лет назад
redkit
43 годаРоссия
15 лет в сервисе
Был
8 лет назад
Выбранный исполнитель
Mega-Omega
Владимир 
49 летРоссия
14 лет в сервисе
Был
7 лет назад
12 лет назад
$20
1 день
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