Сделать фотографии одного размера для каталога

Требуется обработать фотографии памятников (34 шт.) для раздела готовых работ. Нужно привести их в нормальный вид, чтобы можно было выложить в раздел "Наши работы": - по возможности убрать или минимизировать блики вспышки; - как то исправить фон (замылить ...