Обработка фотографий для сайта

Обработка фотографийЗавершен33 заявки413 просмотров
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Требуется обработать фотографии памятников (34 шт.) для раздела готовых работ.

Нужно привести их в нормальный вид, чтобы можно было выложить в раздел "Наши работы":

- по возможности убрать или минимизировать блики вспышки;

- как то исправить фон (замылить или заменить), т.к. некоторые памятники отсняты на поддонах в грязи или в обшарпанной комнате;

- оптимизировать яркость и контраст;

- привести все под размер 600х600 (но не обрезать сами фото - т .е. если узкая, значит должны быть полосы по бокам).

Несколько фото повторяются в разных ракурсах, надо выбрать самый удачный.

Пара исходных фото приложены для примера.

12 лет назад
eastmann
Максим 
51 годРоссия
14 лет в сервисе
Был
11 лет назад
Выбранные исполнители
sonyKo
София 
36 летУкраина
12 лет в сервисе
Была
9 лет назад
12 лет назад
$15
2 дня
София замечательный специалист с собственным, интересным стилем. Посмотрев на представленный пример реализации, а также на портфолио, без колебаний выбрал её в исполнители. София очень внимательно относится к заданию, при этом при минимуме вопросов показывает отличный результат. Все мои дополнительные пожелания сделать так или этак были терпеливо выслушаны и очень быстро реализованы. Очень качественная работа. Рекомендую!
Приятно работать с Максимом. Своевременная оплата, уважение к чужому труду, приятное общение. Рекомендую к сотрудничеству, а сама надеюсь на дальнейшую работу:)
kekskeks
Кирилл 
40 летУкраина
14 лет в сервисе
Был
8 лет назад
12 лет назад
$20
1 день
Работать с Кириллом мне понравилось, четко понимает что нужно сделать, при этом не стесняется предлагать свои варианты, что очень помогает в принятии решения. Работает без предоплаты, поэтому заранее можно определить качество работы (сразу скажу - хорошее качество). В общении приятен, внимательно относится ко всем пожеланиям и все их реализует. Рекомендую!
Хороший заказчик. Четко поставленная задача, живой диалог при обсуждении процесса и результата работы (что, к сожалению, сейчас большая редкость), своевременная оплата. Приятно было работать.