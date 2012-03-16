Обработка фотографий для сайта

Требуется обработать фотографии памятников (34 шт.) для раздела готовых работ.

Нужно привести их в нормальный вид, чтобы можно было выложить в раздел "Наши работы":

- по возможности убрать или минимизировать блики вспышки;

- как то исправить фон (замылить или заменить), т.к. некоторые памятники отсняты на поддонах в грязи или в обшарпанной комнате;

- оптимизировать яркость и контраст;

- привести все под размер 600х600 (но не обрезать сами фото - т .е. если узкая, значит должны быть полосы по бокам).

Несколько фото повторяются в разных ракурсах, надо выбрать самый удачный.

Пара исходных фото приложены для примера.