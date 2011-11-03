# 1 — $ 48

Требуется разработать логотип для проекта Site4Rent - "сайт в аренду" (это не слоган, а просто пояснение сферы деятельности).

Логотип должен быть выполнен в векторной графике (AI CS4 или Corel 10). Без фона.

Если требуется еще какая-то информация, просьба писать в ЛС.