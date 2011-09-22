Логотип к сайту

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Закрыт38 заявок397 просмотров

Нужен логотип к сайту. Пример есть, но его нужно как-то усовершенствовать или вообще создать новый, главное чтобы он вписывался в дизайн сайта, ну и в тематику.

Тема сайта – компьютерное обучение.

14 лет назад
SerovEg
44 года
14 лет в сервисе
Был
13 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров