Нужен логотип для интернет-магазина Мыловарение

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Завершен34 заявки378 просмотров

Требуется логотип для сайта .

14 лет назад
natalimova
Наталья 
52 года
14 лет в сервисе
Была
12 лет назад

Выбранный исполнитель

Oxana-Joy
Оксана 
37 лет
15 лет в сервисе
Была
9 лет назад
80 отзывов
14 лет назад
$30
5 дней
Оксана, спасибо вам большое за терпение, выдержку, тактику и, конечно же, за прекрасную работу. Успехов вам!
Наталья - прекрасный заказчик! Очень внимательная, ответственная, четко знает чего хочет. Оплату произвела быстрее, чем я ожидала. От сотрудничества одни положительные эмоции!

Заявки фрилансеров

Oxana-Joy
Оксана 
37 лет
15 лет в сервисе
Была
9 лет назад
80 отзывов
14 лет назад