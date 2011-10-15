Ищем таланты! Никакого плагиата, нужно разработать уникальный логотип для рекламного агенства. Название "AURAS" что значит Ауры. Логотип должен выделятся и легко запоминаться. Откладываться в памяти.
Нужен логотип для интернет-магазина Мыловарение
Требуется логотип для сайта .
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