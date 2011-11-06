Приветствую!

Необходимо придумать и нарисовать логотип для сайта http://stm.esprimodesign.ru/

Сайт по продаже строительных материалов оптом.

Название компании СтройСервисПлюс.

Размер готового логотипа 225x65 / Можно немного больше (заместо того что сейчас стоит в шапке)

Цветовая гамма - чтобы сочеталась с текущим дизайном сайта.

Исходный логотип должен быть в векторе (был масштабируемым) для последующего использования в печатной продукции.