Логотип для сайта

$50
  1. Биржа фриланса
  2. Логотипы и Знаки
Завершен22 заявки314 просмотров

Приветствую!

Необходимо придумать и нарисовать логотип для сайта http://stm.esprimodesign.ru/

Сайт по продаже строительных материалов оптом.

Название компании СтройСервисПлюс.

Размер готового логотипа 225x65 / Можно немного больше (заместо того что сейчас стоит в шапке)

Цветовая гамма - чтобы сочеталась с текущим дизайном сайта.

Исходный логотип должен быть в векторе (был масштабируемым) для последующего использования в печатной продукции.

14 лет назад
bloginalex
Александр 
52 года
14 лет в сервисе
Был
год назад

Выбранный исполнитель

Paco-boy
45 лет
16 лет в сервисе
Был
2 дня назад
14 лет назад
$30
1 день
Анатолий сделал все согласно тз и срокам. Рекомендую.
Александр отличный заказчик. Рад был поработать, надеюсь на дальнейшее сотрудничество...

Заявки фрилансеров

Paco-boy
45 лет
16 лет в сервисе
Был
2 дня назад
14 лет назад