Здравствуйте, товарищи фрилансеры! Дабы в очередной раз не обжечься на шаблонных логотипах, решил провести конкурс идеи. Конкурс заключается в том, что нужна идея логотипа (сайта продающего входные билеты на различного рода ...
Логотип для сайта
Приветствую!
Необходимо придумать и нарисовать логотип для сайта http://stm.esprimodesign.ru/
Сайт по продаже строительных материалов оптом.
Название компании СтройСервисПлюс.
Размер готового логотипа 225x65 / Можно немного больше (заместо того что сейчас стоит в шапке)
Цветовая гамма - чтобы сочеталась с текущим дизайном сайта.
Исходный логотип должен быть в векторе (был масштабируемым) для последующего использования в печатной продукции.
Выбранный исполнитель
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