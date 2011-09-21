Создание серии из двух логотипов для сайта про беременность. ТЗ передано по e-mail.
Конкурс идеи для логотипа.
Здравствуйте, товарищи фрилансеры!
Дабы в очередной раз не обжечься на шаблонных логотипах, решил провести конкурс идеи.
Конкурс заключается в том, что нужна идея логотипа (сайта продающего входные билеты на различного рода концерты, спектакли, в театры, НО НЕ КИНО) с любым графическим изображением.
Это не обязательно вылизанный в векторе файл показанный на всех видах продукции: визиток, упаковок и т.д. Достаточно скетча или несложного рисунка. Если считаете нужным дополнения на словах (легенда),то это так-же приветствуется.
Итак, вкратце из несложных требований:
1. Узнаваемость.
2. Возможность зацепиться взглядом если лого с лозунгом находиться среди сотни других.
Уточню, конкурс проводится только на идею. В последствии возможен отдельный тендер на исходник или воплощение в жизнь идеи победителея.
Пример того, что мне очень симпатизирует находится в приложении. Естественно, что работы не должны быть хоть как-то похожи на пример. Если для лого понадобится название, то названия пока нет, так, что можно воспользоваться словом TICKET или BILET или KVITOK.
Срок подачи велик, "хорошие идеи приходят опосля".
UPD:
Поступило много работ с использованием синематографической символики (киноленты, катушки, экраны и т.д), на всякий случай ещё раз уточню, что к КИНО мы никак не относимся. Билеты бывают не только в кино. Спасибо.
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