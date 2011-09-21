Нужен логотип для рекламного агентства.

$59
  1. Биржа фриланса
  2. Логотипы и Знаки
Закрыт95 заявок3429 просмотров
#1$59

Ищем таланты! Никакого плагиата, нужно разработать уникальный логотип для рекламного агенства.

Название "AURAS" что значит Ауры.

Логотип должен выделятся и легко запоминаться. Откладываться в памяти.

14 лет назад
Sirius8
Олег 
50 лет
15 лет в сервисе
Был
12 лет назад

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Нет заявок фрилансеров