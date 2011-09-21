Требуется нарисовать логотип в виде мамонта или просто мамонта дом информация по ICQ 619544866
Нужен логотип для рекламного агентства.
Ищем таланты! Никакого плагиата, нужно разработать уникальный логотип для рекламного агенства.
Название "AURAS" что значит Ауры.
Логотип должен выделятся и легко запоминаться. Откладываться в памяти.
Заявки фрилансеров
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