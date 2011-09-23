Нужен логотип в шапка для цветочного сайта

Нужен логотип в шапку для цветочного сайта, который органично впишется в дизайн (см. вложение)

Название: GreatFlowers.Ru

требования к исполнителю:

- не пропадать

- обязательно ссылка на ваше портфолио/сайт с подобной работой

- обязательно сумма, за которую вы будете работать

- срок выполнения около 3 дней (обговаривается, можно уменьшить или увеличить)

- возможность проверить email и ответить на него минимум 1 раз в сутки.

- при возникновении форс-мажора (личные проблемы, отключение интернета, технические проблемы итп) уведомить при помощи sms, чтобы я вас не искал куда вы пропали

- ответственность, внимательность