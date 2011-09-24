Создание логотипа и пары баннеров для сайта

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Завершен7 заявок161 просмотр

Создание логотипа и пару баннеров для сайта (интернет магазин) в основном продающий комп. железо но и не только

14 лет назад
sssharky
Ярослав 
38 лет
17 лет в сервисе
Был
5 лет назад

Выбранный исполнитель

Sergey_Shevthuk
Сергей 
42 года
15 лет в сервисе
Был
5 лет назад
14 лет назад
$35
2 дня
Все супер! Работа сделана на профессиональном уровне!
Сотрудничество с Ярославом, принесло только позитивные эмоции! Очень оперативно были согласованны все корректировки по работе. Оплата была произведена своевременно и в полном объеме. Буду рад дальнейшему сотрудничеству!

Заявки фрилансеров

Sergey_Shevthuk
Сергей 
42 года
15 лет в сервисе
Был
5 лет назад
14 лет назад