Приветствую! Необходимо придумать и нарисовать логотип для сайта http://stm.esprimodesign.ru/ Сайт по продаже строительных материалов оптом. Название компании СтройСервисПлюс. Размер готового логотипа 225x65 / ...
Создание логотипа и пары баннеров для сайта
Создание логотипа и пару баннеров для сайта (интернет магазин) в основном продающий комп. железо но и не только
Выбранный исполнитель
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