Разработка логотипа + шапка сайта

Ныне живущий логотип представляет из себя вот это http://emercom-spb.ru.swteh.ru/wp-content/themes/swteh/images/images/logo.png Что нужно? Отрисовать это всё более или менее симпатичнее. Возможно впихнуть название «Эмерком». Желательно сделать логотип более «тёплым», тона выбирать светлые. ...