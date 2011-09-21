Разработка логотипа + шапка сайта

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Закрыт18 заявок214 просмотров

Требуется нарисовать логотип в виде мамонта или просто мамонта

дом информация по

ICQ 619544866

14 лет назад
_Anton_
Антон 
34 года
14 лет в сервисе
Был
14 лет назад

Выбранный исполнитель

Evro72
33 года
14 лет в сервисе
Был
13 лет назад
14 лет назад
$20
1 день

Заявки фрилансеров

Evro72
33 года
14 лет в сервисе
Был
13 лет назад
14 лет назад