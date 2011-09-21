Требуется разработать лого и фирменный стиль.

$161
  1. Биржа фриланса
  2. Логотипы и Знаки
Закрыт56 заявок2101 просмотр
#1$161

Обучающий центр "Школа эффективных продаж", ищет профессионального исполнителя который за 99 WMZ, скреативит логотип и фирменный стиль (визитка, бланк,конверт, папка).

Логотип должен быть простым и запоминаемым, ассоциативно связанным с продажами.

14 лет назад
Sirius8
Олег 
50 лет
15 лет в сервисе
Был
12 лет назад

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