Создание логотипа для организации

$50
  1. Биржа фриланса
  2. Логотипы и Знаки
Завершен58 заявок2296 просмотров
#1$50

Требуется создать логотип для:

Международная ассоциация "Гильдия организаций рыбной индустрии" (МА "ГОРИ")

NGO"International Guild fishing industry institutions" (NGO "IGFII" или "IGFII")

а. Деятельность организаци: рыболовство (в т.ч.рыболовный флот), рыбоводство (искусственное воспроизводство), переработка морепродуктов, и сопутствующие направления (наука, экология, транспорт и т.д.).

б. обязательно чтобы было IGFII и/или NGO"International Guild fishing industry institutions".

в. цвета не более трех в одной тональности, стиль - официальный, но без ссылок на символику РФ)

г. иметь возможность отталкиваясь от логотипа в будущем разработать бланки, визитки.

14 лет назад
lokotosh
43 года
14 лет в сервисе
Был
6 лет назад

Победитель конкурса

Olegik882
Олег 
61 год
14 лет в сервисе
Был
13 лет назад
24 отзыва
14 лет назад
#1
Все хорошо
Спасибо Александру за интересный конкурс , за четкость ,профессионализм и оперативность. Серьёзный и адекватный работодатель. Благодарен за сотрудничество. Удачи Вам!

Заявки фрилансеров

Olegik882
Олег 
61 год
14 лет в сервисе
Был
13 лет назад
24 отзыва
14 лет назад
#1