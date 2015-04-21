Создание логотипа для организации

# 1 — $ 50

Требуется создать логотип для:

Международная ассоциация "Гильдия организаций рыбной индустрии" (МА "ГОРИ")

NGO"International Guild fishing industry institutions" (NGO "IGFII" или "IGFII")

а. Деятельность организаци: рыболовство (в т.ч.рыболовный флот), рыбоводство (искусственное воспроизводство), переработка морепродуктов, и сопутствующие направления (наука, экология, транспорт и т.д.).

б. обязательно чтобы было IGFII и/или NGO"International Guild fishing industry institutions".

в. цвета не более трех в одной тональности, стиль - официальный, но без ссылок на символику РФ)

г. иметь возможность отталкиваясь от логотипа в будущем разработать бланки, визитки.