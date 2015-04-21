Нужен логотип к сайту. Пример есть, но его нужно как-то усовершенствовать или вообще создать новый, главное чтобы он вписывался в дизайн сайта, ну и в тематику. Тема сайта – компьютерное обучение.
Создание логотипа для организации
Требуется создать логотип для:
Международная ассоциация "Гильдия организаций рыбной индустрии" (МА "ГОРИ")
NGO"International Guild fishing industry institutions" (NGO "IGFII" или "IGFII")
а. Деятельность организаци: рыболовство (в т.ч.рыболовный флот), рыбоводство (искусственное воспроизводство), переработка морепродуктов, и сопутствующие направления (наука, экология, транспорт и т.д.).
б. обязательно чтобы было IGFII и/или NGO"International Guild fishing industry institutions".
в. цвета не более трех в одной тональности, стиль - официальный, но без ссылок на символику РФ)
г. иметь возможность отталкиваясь от логотипа в будущем разработать бланки, визитки.
Победитель конкурса
Заявки фрилансеров
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