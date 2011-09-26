Нарисовать логотип + обработка картинки.

  1. Биржа фриланса
  2. Логотипы и Знаки
Закрыт30 заявок335 просмотров

1.Требуется нарисовать простенький логотип (объект и вокруг него надпись).

2.Нужно убрать текст с картинки.

Указывайте примерную цену. Спасибо.

14 лет назад
nickolaa
Николай 
32 года
14 лет в сервисе
Был
10 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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