Требуется разработка логотипа для компьютерной компании.
Нарисовать логотип + обработка картинки.
1.Требуется нарисовать простенький логотип (объект и вокруг него надпись).
2.Нужно убрать текст с картинки.
Указывайте примерную цену. Спасибо.
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