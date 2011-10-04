Логотип для сайта (apple тематика)

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Завершен20 заявок439 просмотров

Требуется логотип для сайта iFaqs.ru, тематика apple. Выслушаю все предложения.

14 лет назад
evgeniyu
Евгений 
31 год
14 лет в сервисе
Был
10 лет назад

Выбранный исполнитель

Desperados
Мирослав 
37 лет
15 лет в сервисе
Был
12 лет назад
14 лет назад
$20
1 день
Человек, знающий свое дело. Нарисовал логотип, который устроил меня с первого раза.

Заявки фрилансеров

Desperados
Мирослав 
37 лет
15 лет в сервисе
Был
12 лет назад
14 лет назад

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