Логотип пейнтбольного клуба и команды

Здравствуйте!

Нужен лого для Клуба и команды.

Лого будет как вывеска для клуба так и нашивка для команды .+ флаг команды.

Критерий. желательно!- название "ReGioN 26" "RGN26" Цвета российского флага. Акула или пасть акулы.Пейнтбольная тематика.Шрифт названия желательно как на фото!

Желательно в разных вариантах! Можно что то от себя.

Все фото защищены вод. знаками.

Цена до 50 уе.

Проблема нет кошелька вебмани и не охота его заводить! Есть Виза. Киви

Шрифт названия желатильно. см. в прикрепленном файле!