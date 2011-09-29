Нужен логотип для фирмы с названием "Bite me". В логотипе должен присутствовать ёжик кусающий яблоко и название фирмы. Ёжик должен быть максимально агрессивным и современным. Логотип в дальнейшем нужно будет печатать на банерах больших размеров! ...
Логотип пейнтбольного клуба и команды
Здравствуйте!
Нужен лого для Клуба и команды.
Лого будет как вывеска для клуба так и нашивка для команды .+ флаг команды.
Критерий. желательно!- название "ReGioN 26" "RGN26" Цвета российского флага. Акула или пасть акулы.Пейнтбольная тематика.Шрифт названия желательно как на фото!
Желательно в разных вариантах! Можно что то от себя.
Все фото защищены вод. знаками.
Цена до 50 уе.
Проблема нет кошелька вебмани и не охота его заводить! Есть Виза. Киви
Шрифт названия желатильно. см. в прикрепленном файле!
Заявки фрилансеров
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