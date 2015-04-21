Проект для Мудревского Сергея

$50
  1. Биржа фриланса
  2. Логотипы и Знаки
Завершен1 заявка134 просмотра

Создание логотипа для организации

14 лет назад
lokotosh
43 года
14 лет в сервисе
Был
6 лет назад

Выбранный исполнитель

Mudrevskiy
Сергей 
45 лет
16 лет в сервисе
Был
2 месяца назад
14 лет назад
$50
1 день
Все хорошо
Александр, тактичный и обязательный заказчик. Работа оплачена. Спасибо за предложенный проект. Рекомендую.

Заявки фрилансеров

Mudrevskiy
Сергей 
45 лет
16 лет в сервисе
Был
2 месяца назад
14 лет назад