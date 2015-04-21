Нужно сделать лого для компании производителя напитков на базе море продуктов. Название Fishme. Оригинальная концепция – напиток для мозга (не путать с рыбьим жиром). Цвета связанные с морем – синий и зеленый. ...
Проект для Мудревского Сергея
Создание логотипа для организации
Выбранный исполнитель
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